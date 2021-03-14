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09:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Жену Асада могут лишить британского гражданства за причастность к военным преступлениям в Сирии

Полиция Лондона начала предварительное расследование в отношении Асмы Асад, жены президента Сирии Башара Асада. Ее подозревают в подстрекательстве к террору и репрессиям против сирийской оппозиции и поощрении терроризма на протяжении 10 лет гражданской войны в Сирии.

Источник: GETTY IMAGES

Расследование ведет отдел по военным преступлениям при Скотленд-Ярде, сообщает газета Sunday Times. По его итогам первой леди Сирии может грозить судебное преследование, а также лишение британского гражданства.

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«С марта 2011 года сотни тысяч сирийских граждан были убиты, подверглись арестам и жестокому отношению. Появились сотни центров принудительного содержания, где содержат под стражей участников антиправительственных протестов, которых пытают. Многие из них умерли или получили тяжелые увечья в результате пыток», — говорится в пресс-релизе лондонской адвокатской фирмы Guernica 37, которая специализируется на вопросах международного правосудия и своим заявлением инициировала действия полиции.

Юристы Guernica 37 объясняют, что Асма Асад неоднократно выступала в поддержку этих действий силовых структур режима и ее заявления можно трактовать как подстрекательство к актам терроризма.

Адвокаты отмечают, что из соображений политической целесообразности властям было бы проще лишить Асму Асад британского гражданства, однако сами они добиваются в первую очередь того, чтобы ее привлекли к суду. Считается, что супруга сирийского диктатора вряд ли явится по повестке в английский суд, но в случае отказа можно будет добиться ордера на ее арест и объявления в международный розыск.

13 марта исполняется ровно 10 лет с начала гражданской войны в Сирии, начавшей как местное проявление «арабской весны» — антиправительственных протестов, прокатившихся по странам арабского мира.

В отличие от Ливии и Египта, где волнения закончились свержением режимов, Башар Асад при поддержке России удержался у власти.

В настоящее время в нескольких странах Европы на разных стадиях находятся несколько уголовных дел по обвинениям в преступлениях против человечности в Сирии.

Обвиняемыми по этим делам проходят бывшие функционеры сирийских спецслужб, сравнительно невысокого ранга, разными путями оказавшиеся в Европе.

Одно такое дело в конце февраля закончилось обвинительным приговором в Германии: высший земельный суд в Кобленце приговорил к четырем с половиной годам тюрьмы Эйяда Аль-Гариба, который рассказал на допросах немецким следователям о том, как он участвовал в арестах и доставке политзаключенных в изолятор, известный тем, что в нем практиковались пытки. Аль-Гариб впоследствии перешел на сторону сирийской вооруженной оппозиции, а в 2018 году прибыл в Германию в качестве беженца.

Лондонская юность Асмы Асад

Асма Асад родилась и выросла в Лондоне, у нее двойное гражданство. Ее семья родом из сирийского города Хомс. Асма окончила лондонскую школу для девочек, а затем получила высшее образование в области компьютерных технологий и французской литературы в лондонском Кингс-Колледже.

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По окончании вуза она работала в Лондоне инвестиционным банкиром, но в 2000 году уехала в Сирию. Там она встретилась с Башаром Асадом, работавшим врачом-офтальмологом. Но на момент их свадьбы он уже несколько месяцев управлял Сирией, сменив на посту президента своего отца Хафеза Асада.

В 2012 году Евросоюз наложил санкции на 12 человек из сирийской верхушки за жестокое подавление народных протестов. В этот список попала и Асма Асад.

Сегодня первой леди Сирии 45 лет, у нее трое детей. Она построила в стране собственную бизнес-империю и известна своей поддержкой сирийских вооруженных сил.

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