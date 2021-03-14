Мэр Ниццы потребовал от властей Франции разрешить закупать «Спутник V»

«Ницца как метрополия может самостоятельно договориться о поставках вакцины. “Спутник V” одобрен уже более чем в 48 странах. Я требую, чтобы органы здравоохранения дали мне разрешение на это», — заявил мэр.
Он напомнил, что в прошлом году благодаря таким полномочиям, Ницце удалось решить вопрос с дефицитом медицинских масок гораздо раньше, чем это сделали власти Франции.
«Спутник V» официально одобрен в 51 стране, последним на сегодняшний день разрешил применять вакцину Азербайджан. Из европейских стран препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры в Словакии, Венгрии и Северной Македонии. Официальное разрешение от регулятора ЕС еще не получено, РФПИ отправил заявку на регистрацию в январе.
В марте президент Владимир Путин обсудил возможность поставки «Спутника V» с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. О намерениях закупить российскую вакцину говорил и президент Чехии Милош Земан. А швейцарская фармкомпания Adienne Pharma & Biotech намерена первой в Европе запустить производство «Спутника V» в Италии.
12 марта ТАСС и «РИА Новости», ссылаясь на источник в Кремле, сообщили, что из-за растущей популярности первой отечественной вакцины от коронавируса против нее готовится масштабная дезинформационная кампания.
По словам собсеседника агентств, атака будет идти со стороны западных некоммерческих организаций, за которыми стоят США и их иностранные партнеры.