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04:09 (мск), источник: ТАСС

В Великобритании предсказали результат возможного военного конфликта с Россией

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Артиллерийская дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооруженного конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу военных Соединенного Королевства. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного комитетом по вопросам обороны Палаты общин британского парламента, выдержки из которого привело в воскресенье информагентство PA.

Источник: AP 2020

«Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», — говорится в документе.

Его авторы приходят к выводу, что подобное противостояние могло бы закончиться «совсем не обязательно в пользу британской армии».

По их оценкам, в своем нынешнем виде британский парк бронетехники не позволяет Соединенному Королевству вносить «эффективный вклад» в сдерживание России сухопутными силами НАТО. Комитет также пришел к выводу, что на модернизацию или замену техники, стоящей сейчас на вооружении ВС королевства, уйдет как минимум четыре года, прежде чем в распоряжении британских военных окажется хотя бы одно танковое подразделение, готовое к ведению боя в современных условиях.

В комитете считают, что из-за «бюрократических проволочек, неспособности командования принять решение» и попыток внедрения непроверенных технологий модернизация британской бронетехники сильно запоздала, в то время как российские вооруженные силы обновились и обзавелись современными техническими средствами.

Доклад был представлен в преддверии предстоящей 16 марта публикации комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании. Документ будет содержать анализ вызовов, с которыми королевство сталкивается сейчас и столкнется в ближайшие 10 лет, рекомендации, касающиеся изменения его роли на международной арене после выхода из состава ЕС, а также предложения по преобразованию британских вооруженных сил.

Планы модернизации

По данным газеты The Times, в рамках модернизации ВС королевства, на которую в ближайшие годы будет выделено более £80 млрд ($110 млрд), со следующего года будет прекращена эксплуатация 758 боевых машин пехоты Warrior, начавших поступать на вооружение в 1988 году. Вместо них королевство рассчитывает использовать свыше 500 боевых бронированных машин Boxer. Правительство также планирует провести модернизацию основного танка сухопутных сил Challenger 2, который эксплуатируется с 1998 года. В распоряжении британских военных есть 227 таких машин, из которых 77, по данным источников The Times, планируется списать.

При этом ранее источники издания в ВС страны говорили о том, что правительство рассматривает возможность полного отказа от танков на фоне меняющегося характера вооруженных конфликтов и методов их ведения.

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