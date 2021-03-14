Reuters сообщило о провальных попытках Вашингтона связаться с КНДР

По его словам, Белый дом предпринимал попытки связаться с Пхеньяном по нескольким дипломатическим каналам, в том числе и в Нью-Йорке, с середины февраля. Однако руководство Северной Кореи проигнорировало их.
«На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна», — сказал собеседник агентства.
По данным Reuters администрация Байдена пытается связаться с КНДР для обсуждения северокорейской ядерной программы. Молчание Пхеньяна добавляет озабоченности, в том числе, и в свете предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Южную Корею и Японию. Поездка запланирована на следующую неделю.
Представитель администрации президента отказался комментировать, как отсутствие диалога между странами повлияет на политику Белого дома в отношении КНДР. В ближайшие недели Вашингтон должен утвердить основные аспекты взаимодействия с Пхеньяном.
По словам собеседника агентства, активный диалог между США и Северной Кореей, по всей видимости, не велся уже более года.
В ходе предвыборной гонки Байден неоднократно нелестно высказывался в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. На дебатах с Трампом в октябре 2020 года он назвал его бандитом. До этого в 2019 году, выступая перед избирателями в Филадельфии, Байден заявил, что Ким Чен Ын диктатор и тиран, а перед этим в Нью-Гемпшире назвал его его убийцей.
В январе 2021 года Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Северной Кореи заявил, что США остаются главным врагом КНДР. «Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития», — говорил он.
Вместе с тем Пхеньян готов нормализовать отношения с Вашингтоном, если белый дом откажется от своей враждебной политики.