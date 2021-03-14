Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
08:37 (мск), источник: РБК

В Еврокомиссии заявили об ошибках в стратегии вакцинации от COVID-19

При заказе вакцины в рамках прививочной кампании в ЕС были допущены ошибки, считает первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Об этом он рассказал в интервью Tagesspiegel. Он также отметил, что европейский подход отвечает интересам более богатых государств.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
08:58 (мск)В половине регионов Италии ужесточат коронавирусные ограничения
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки», — сказал Тиммерманс, уточнив, однако, что совместный заказ вакцин в ЕС был правильным решением. При этом Тиммерманс считает, что европейский подход в этом вопросе «отвечает интересам более богатых государств», таких как Германия.

Первый замглавы Еврокомиссии также подчеркнул, что итоги прививочной кампании необходимо подводить только после завершения пандемии.

«Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали не так, а что сделали правильно», — пояснил Тиммерманс.

Читайте также
Пять государств ЕС призвали разобраться с распределением вакцин от COVID-19

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что сбои в программе вакцинации произошли из-за поздней выдачи разрешений на использование вакцин, а также излишне оптимистичных ожиданий на фоне запуска массового производства. «Мы были чересчур оптимистичны насчет массового производства и, возможно, слишком уверены в том, что заказанные препараты придут вовремя. Нам надо спросить себя, почему так случилось», — поясняла она.

При этом Еврокомиссия устала «быть козлом отпущения» из-за медленных темпов вакцинации от COVID-19, заявляла фон дер Ляйен.

ЕС столкнулся с перебоями в поставках вакцины от коронавируса и, соответственно, со сбоями в программе вакцинации, в начале года. Британская компания AstraZeneca в январе сообщила, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту и сократит поставки своего препарата в Европу более чем в два раза. В субботу, 13 марта, компания объявила о новых задержках в поставках. В компании поясняли, что они связаны с более низкими, чем ожидалось, темпами производства.

Проблемы также наблюдались у компаний Pfizer и BioNTech, которые разработали свою вакцину. В частности, Италия угрожала компаниям иском из-за задержек поставок, после того как они уведомили ее о сокращении почти на 30%.

По последним данным Bloomberg, в ЕС были введены 10,92 дозы вакцины на 100 человек. Для сравнения, в США этот показатель составляет 31,84, в Британии — 37,75.

 В чем обвиняют Меган Маркл. Угадайте, где реальная претензия, а где нет
Кто в России останется без интернета
СМИ сообщили о провальных попытках Вашингтона связаться с КНДР
В Великобритании предсказали результат возможной войны с Россией
Гинцбург назвал продолжительность действия вакцины «Спутник V»
Военные ЛНР сбили украинский беспилотник
Подсчитана стоимость опреснительной станции для воды в Крыму
При прокладке труб в Дании нашли меч возрастом 3 тысячи лет
Горячие темы на Авто
Замечено --(уже давно ) 262
Тема экономическая посвящается КЭПу. 240
Как так то? 194
Так пофлудить... 182
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Рассудите меня, я стала жадной... 1130
Я-то в чем виновата? 721
Ещё раз С праздником! Вторник, картинки. 580
Бабушки не должны внуков смотреть? 562
Леди
Валерия в пиджаке с нелепой розовой отделкой разочаровала фанатов Модный промах 52-летней певицы
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь