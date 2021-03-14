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10:56 (мск), источник: Газета.Ру

Зюганов предложил ввести новый налог

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России нужно ввести налог на «подозрительно богатых».

Источник: РИА "Новости"

Такую идею он высказал после предложения Минтруда ограничить «подозрительно бедным семьям» выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. К такой категории граждан ведомство отнесло семьи с формально низкими доходами, но существенным имуществом.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на “подозрительно богатых”. Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции», — написал политик в Telegram-канале.

Зюганов напомнил, что данная статья Конвенции ООН устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».

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