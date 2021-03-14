Российский космонавт стал претендентом на полёт на Crew Dragon

«Сергей — один из первых претендентов, кто полетит на Crew Dragon, он прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения», — заявил Власов в эфире радио «Комсомольская правда».
Корсаков должен был лететь в космос 9 апреля на корабле «Союз МС-18». Однако в марте его вывели из состава экипажа, отдав место астронавту NASA Марку Ванде Хаю. В дублирующем экипаже также произошла замена — место россиянина Дмитрия Петелина заняла астронавт NASA Энн Макклейн.
Первый полёт Crew Dragon состоялся в мае. Астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен протестировали системы корабля. Они пробыли на МКС всего два месяца. Пуск стал новой вехой в истории американской пилотируемой космонавтики после закрытия программы Space Shuttle.
В ноябре SpaceX запустила в космос первый экипаж из четырёх человек. Миссия Crew-1 стала первой полноценной для компании Илона Маска и NASA. Первым иностранцем, которого SpaceX отправила в космос, стал японец Соити Ногути.