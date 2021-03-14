Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
14:22 (мск), источник: РБК

КНР упростит въезд привитым китайской вакциной иностранцам

Иностранцы, въезжающие в КНР по работе и привившиеся китайской вакциной, могут предоставлять только комплект документов, действовавший до пандемии. Также будет расширен список тех, кто может получать визу по гуманитарным причинам.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Китай упростит правила въезда на свою территорию иностранцам, которые привиты национальной вакциной, говорится в сообщении на сайте офиса Уполномоченного МИД Китая в Гонконге. Послабления касаются тех, кто въезжает в Китай через специальный административный район. Мера вступит в силу с 15 марта.

Новость
Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от COVID-19

Иностранцы, а также члены их семей, которые посещают материковый Китай по работе, должны будут предоставить только тот комплект документов, который требовался до пандемии.

Помимо этого Китай расширит список тех, кто может претендовать на получение визы по гуманитарным обстоятельствам. Иностранцы — члены семей китайских граждан или постоянные жители Китая, включая супругов, родителей, детей и других родственников, живущих вместе, могут подать заявление на воссоединение с семьей, а также на приезд в КНР для того, чтобы ухаживать за пожилыми, навестить родственников, принять участие в похоронах или посетить тяжелобольных родных.

Эти послабления касаются только тех, кто получил две дозы вакцины, произведенной в Китае, либо одну дозу, но не позже, чем за 14 дней до подачи заявления, а также имеет сертификат о вакцинации. Таким людям не нужно больше предъявлять отрицательный тест на коронавирус и заполнять декларацию.

Китайскую вакцину уже одобрили Турция, Венгрия, Сербия, Аргентина, Венесуэла, Украина, Бахрейн и другие государства.

Неделю назад глава МИД КНР Ван И сообщал, что страна безвозмездно поставляет свою вакцину 69 развивающимся странам и еще 43 государствам она продает препарат.

В конце декабря китайский регулятор одобрил вакцину, разработанную China National Biotec Group (CNBG) (подразделение Sinopharm), для широкого использования. В феврале одобрение для использования для всех групп населения получил препарат компании Sinovac (до этого его применяли для вакцинации групп населения с высоким риском заражения).

Позже на рынок вышли вакцины, разработанные CanSino Biologics и Уханьским институтом биопрепаратов («дочка» CNBG).

 В чем обвиняют Меган Маркл. Угадайте, где реальная претензия, а где нет
Кто в России останется без интернета
В РФ выявили более 10 тысяч случаев COVID впервые за шесть дней
Зюганов предложил ввести новый налог
Военные ЛНР сбили украинский беспилотник
СМИ узнали о планах Лондона признать РФ «самой большой угрозой»
Российский космонавт стал претендентом на полет на Crew Dragon
Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне
Авто
Зачем на машинах делают колеса «домиком» Авто Mail.ru рассказывает о самых интересных российских тюнинг-проектах
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В ПФР назвали тех, кто не получит выплату 5 000 рублей
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Дети
Дочь Филиппа Киркорова сплясала с Ольгой Бузовой На личной страничке девочки появился забавный видеоролик
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь