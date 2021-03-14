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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Омана заблокировали соцсеть Clubhouse

Управление по регулированию телекоммуникаций (TRA) Омана заблокировало голосовую соцсеть Clubhouse, сообщает агентство WAF. Причиной блокировки стало отсутствие регистрации приложения в структуре регулятора.

Источник: Reuters

«Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, которые используют аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать лицензию от управления. Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане», — сообщили в клиентской службе TRA.

В Омане запрещены приложения для общения с помощью зашифрованных каналов (VoIP). Но в связи с пандемией COVID-19 были приняты послабления для таких приложений, как Skype, Google Meet и Zoom, чтобы обеспечить работу государственных учреждений и школ.

Clubhouse было запущено в марте 2020 года, но значительный рост числа пользователей произошел в начале 2021 года. В конце января у приложения было 2 млн активных пользователей в неделю, к концу февраля — свыше 10 млн. Сейчас приложение оценивается в $1 млрд.

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