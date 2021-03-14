18:02 (мск), источник: Ведомости
В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca
Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал приостановить использование в стране вакцины
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«После новой информации, полученной от Норвежского агентства по лекарствам в субботу вечером… NIAC рекомендовал временно отложить введение вакцины COVID-19 AstraZeneca», — сообщается на сайте минздрава страны.
Отмечается, что решение было принято на фоне сообщений о четырех случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых пациентов после прививки. В ведомстве подчеркнули, что пока нет достаточной информации о существовании связи между этими случаями и вакциной.
Ранее использование препарата от AstraZeneca приостановили Норвегия, Италия, Исландия, Дания и Болгария.
Это произошло после того, как от образования тромба умерла привившаяся гражданка Дании, зафиксировано образование несмертельных тромбов и у других вакцинировавшихся в этой стране. Власти Австрии также решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca.
В то же время, хотя Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и начало расследование этих инцидентов, оно рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса препаратом от AstraZeneca. Оба варианта этой двухкомпонентной вакцины были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в середине февраля. Она была зарегистрирована до этого в ряде европейских стран и США.