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20:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

Федеральная налоговая служба (ФНС), с 17 марта получающая расширенные права доступа к данным, имеющим статус банковской тайны, заявляет об отсутствии в этом случае каких-либо рисков для добросовестных граждан. Напомним, соответствующий закон президент Владимир Путин подписал ровно месяц назад.

Источник: РИА "Новости"

«Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов», — заявили «Ъ» в ФНС.

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По сообщению службы, в рамках международных стандартов и автоматического обмена сведениями о счетах «уже несколько лет ведется обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами-участниками международного соглашения, включая РФ». Налоговые органы и сейчас, в соответствии с Налоговым кодексом, в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию.

ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас, только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ. При этом, в соответствии со ст. 102 НК РФ, все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа.

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