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22:50 (мск), источник: Известия

Стратегические предприятия закроют новейшей системой управления силами ПВО

В Центральном военном округе (ЦВО) на боевое дежурство заступила интегрированная система автоматизированного управления силами и средствами противовоздушной обороны (АСУ ПВО). Она объединяет в единый контур зенитные системы С-400, ракетно-пушечные «Панцири» и радиолокационные средства. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, АСУ ПВО уже прошла проверку в ходе учений.

Источник: РИА "Новости"

Впервые новейшую автоматизированную систему управления испытали весной текущего года. Под ее «зонтик» попадают весь Урал и Поволжье, а также крупнейшая база российских стратегических бомбардировщиков в Энгельсе.

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«Основы этой системы были заложены лет тридцать назад. Сейчас лишь завершается ее реализация с использованием технологий, которые есть на сегодня. Ранее у нас были автоматизированные системы на западном, северо-западном и восточном направлениях. Центр России не имел таких на уровне дивизий и армий ПВО, только на уровне полков. Чтобы полностью завершить сведение войск в единый контур, не хватало сил и средств», — рассказал «Известиям» экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков.

Автоматизация позволяет более грамотно принять обоснованное решение на применение сил и средств — зенитно-ракетных войск, авиации и других. Кроме того, АСУ может управлять разнородными силами и средствами: ВКС, Сухопутных войск, флотскими на приморских направлениях.

Сейчас основную роль в процессе объединения средств в ПВО ВКС играют комплексы АСУ «Фундамент-М», входящие в состав радиотехнических полков. В отличие от предшествующих систем автоматизации «Фундамент-М» универсален и может сопрягаться одновременно с несколькими радиолокаторами разных типов и назначения. Используется он и для наблюдения за авиатрафиком гражданских самолетов.

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