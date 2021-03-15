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01:28 (мск), источник: Известия

Банковскую комиссию с проектов инициативного бюджетирования предложили отменить

Банкам предлагают запретить взимать комиссию с граждан, которые вкладывают свои деньги в строительство или благоустройство территорий по проектам инициативного бюджетирования. Как выяснили «Известия», такой законопроект Госдума рассмотрит в апреле. Поддержать его готовы в Совете законодателей, профильном комитете парламента и в большинстве фракций.

Источник: Известия

Документом предлагается отменить банковский сбор с платежей граждан, предпринимателей и юрлиц, которые они направляют в бюджеты территорий для решения вопросов местного самоуправления по проектам инициативного бюджетирования.

«В 2020 году в федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ” введено новое понятие “инициативные платежи”. Это деньги, уплачиваемые на добровольной основе в местный бюджет в целях реализации инициативных проектов. Статьей 41 Бюджетного кодекса РФ эти средства сегодня отнесены к неналоговым доходам бюджетов и облагаются банковской комиссией», — говорится в пояснительной записке к документу.

В ней также отмечается, что пожилые люди и малообеспеченные категории граждан болезненно воспринимают любые дополнительные платежи. Поэтому это снижает привлекательность их участия в этих проектах. Хотя, согласно поручению президента, к 2022 году с участием инициативных платежей должно распределяться 5% всех местных бюджетов страны.

В связи с этим авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», «О почтовой связи», «О национальной платежной системе» и запретить взимать эту комиссию.

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