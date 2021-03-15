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03:58 (мск), источник: Известия

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

Власти Нидерландов приняли решение о приостановке применения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны, распространенном 14 марта.

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Источник: Reuters

«Голландское управление по оценке лекарственных средств рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности и в ожидании результатов расследований (случаев образования тромбов). Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта приняло решение одобрить данную рекомендацию и не использовать вакцину в течение двух недель, до 28 марта включительно», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день в компании AstraZeneca заявили о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах.
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По данным компании, по состоянию на 8 марта в Евросоюзе и Великобритании было выявлено 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых, что «гораздо меньше, чем можно было бы ожидать». В компании подчеркнули, что безопасность людей «стоит на первом месте», однако имеющиеся у нее данные указывают на то, что причиной образования тромбов была не вакцина.

Накануне стало известно, что трое медицинских работников в Норвегии попали в больницу с тромбами после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Как уточнило агентство страны по лекарственным средствам, также известно о серьезных или незначительных кровотечениях у нескольких молодых пациентов, привившихся той же вакциной.

За день до этого в Словакии скончалась 38-летняя учительница, она умерла после прививки от COVID-19, при которой использовался препарат AstraZeneca.

12 марта в Италии начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом той же компании. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

AstraZeneca в ответ на действия этих стран заявила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость.

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