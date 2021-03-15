Постпред России при Совете Европы предупредил о рисках выхода из организации

«Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих самые разнообразные сферы. Россия присоединилась к 68 из них… Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», — сказал господин Солтановский «Независимой газете».
Конвенции, к которым Россия присоединилась как член СЕ, «работают в интересах нашей страны и ее граждан», сказал российский постпред при организации. В числе отраслевых соглашений, из которых Россия выйдет в случае ухода из СЕ, он назвал частичные соглашения по борьбе с коррупцией, сотрудничеству в области спорта и совместному производству кинофильмов.
Господин Солтановский в своем интервью прокомментировал слова вице-спикера Госдумы, зампреда Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого. В начале марта он заявил, что Россия должна пересмотреть свою роль в СЕ и выйти из организации, если та инициирует трехсторонний механизм мониторинга в отношении РФ. Постпред России при СЕ сказал, что «в ПАСЕ царит своя атмосфера», но ситуация с учетом мнения российских дипломатов меняется по сравнению с 2014 годом.
Чрезвычайный трехсторонний механизм СЕ, по словам господина Толстого, позволит в теории вывести Россию из организации. По его мнению, Совет Европы может воспользоваться им в связи с отказом России исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении оппозиционера Алексея Навального.