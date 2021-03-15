В Думе предложили распространить налоговый вычет за фитнес на детей

По его словам, депутаты подготовили соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта. Согласно ей, вычет смогут получить не только налогоплательщики, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции, инициатива будет распространяться на усыновленных и подопечных.
«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — заявил парламентарий.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете для граждан, занимающихся фитнесом, 26 января. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета — 15,6 тыс. руб.
Если законопроект примут, такой вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в список, который подготовит Минспорта. Правительство в свою очередь сформирует критерии включения в него организаций.
Для получения вычета налогоплательщику нужно будет предоставить документы, которые подтверждают расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копию договора и кассовый чек).
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, появление налогового вычета на фитнес свидетельствует о том, что расходы на эти услуги приравниваются к социально-значимым, «и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан».
«Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, влияют положительно на качество жизни», — говорил он в конце января.
Минфин предлагал внести поправки к налоговому кодексу о вычете для граждан, занимающихся спортом, еще в начале 2019 года, отмечает «Коммерсантъ». В прошлом году на фоне пандемии коронавируса отраслевые союзы указывали властям на необходимость активизировать принятие поправок.