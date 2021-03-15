Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 мартаВсемирный день защиты прав потребителей, избрание Михаила Горбачева президентом СССР и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
19«Нужно больше золота!» Самые титулованные олимпийские чемпионки
38Юбилей Михаила Горбачева
09:04 (мск), источник: Daily Storm

Турция призвала Россию остановить атаки Сирии по объектам Анкары

Минобороны Турции обвинило Сирию в ракетном ударе по нефтяным цистернам в подконтрольном Анкаре Алеппо. По версии ведомства, снаряды были выпущены из аэропорта Кувейрес, удерживаемого Дамаском. Также турецкие военные призвали Россию не допускать подобных атак со стороны сирийских союзников.

Источник: AP 2020

«Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб», — сообщили в турецком оборонном ведомстве.

По данным министерства, обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками. В результате атаки пострадали мирные жители, подчеркнули турецкие военные.

В Минобороны Турции также подчеркнули, что ответят на удар, и призвали Россию контролировать действия союзников в Сирии. «Российской Федерации было направлено уведомление о необходимости прекращения нападений. Определенные цели будут обстреляны», — говорится в заявлении.

Ракетный удар по подконтрольным Турции территориям на севере Сирии был произведен в ночь на 15 марта, о нем сообщили местные СМИ. Правительственная газета Дамаска Al-Watan предположила, что атаку произвели члены враждующих между собой оппозиционных группировок, чтобы лишить соперников партии контрабандной нефти, вывозимой через северные границы страны.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Конец дикой «телеги»
Ответ Маниже: Проблемы русских женщин не в том, как похудеть, а как накормить. У некоторых даже — как поесть самим
Российский постпред озвучил последствия выхода России из СЕ
Раскрыты причины нежелания Байдена общаться с Зеленским
В Госдуме предложили создать новый кодекс
Почти четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю
Бензовозы с сирийской нефтью уничтожили на границе с Турцией
Названа лучшая песня года по версии «Грэмми»
В России могут ввести кешбэк для инвесторов
Gnezdo.ru
Женщины, что во все времена отталкивали мужчин
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
Признак, что у женщины уже давно нет мужчины
В каком возрасте женщине уже не нужен мужчина
Hi-Tech
Замороженная Россия: что находится внутри заброшенных поселков-призраков (фото) Техника в снегу и сосульки размером в дом
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Я-то в чем виновата? 722
Ещё раз С праздником! Вторник, картинки. 580
Про воспитание детей и наши страхи 534
Забавные картинки 527
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Пенсионерам предоставляется бесплатная путевка в санаторий: как ее получить
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь