Турция призвала Россию остановить атаки Сирии по объектам Анкары

«Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб», — сообщили в турецком оборонном ведомстве.
По данным министерства, обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками. В результате атаки пострадали мирные жители, подчеркнули турецкие военные.
В Минобороны Турции также подчеркнули, что ответят на удар, и призвали Россию контролировать действия союзников в Сирии. «Российской Федерации было направлено уведомление о необходимости прекращения нападений. Определенные цели будут обстреляны», — говорится в заявлении.
Ракетный удар по подконтрольным Турции территориям на севере Сирии был произведен в ночь на 15 марта, о нем сообщили местные СМИ. Правительственная газета Дамаска Al-Watan предположила, что атаку произвели члены враждующих между собой оппозиционных группировок, чтобы лишить соперников партии контрабандной нефти, вывозимой через северные границы страны.