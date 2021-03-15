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08:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме предложили создать новый кодекс

Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать новый Крестьянский кодекс. Об этом он рассказал РИА Новости.

Источник: Reuters

По его словам, в новом документе можно свести все законодательные возможности государства перед тружениками села, которые бы давали возможность человеку «нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить».

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Представитель Госдумы заявил, что в кодексе можно было бы обозначить все возможности, издержки, чтобы «живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно». Харитонов уточнил, что в такой кодекс могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.

Политик также отметил, что «бесконечные» поправки к разным законам, постановления правительства, которые «могут и отменить», порой вводят человека в заблуждение до такой степени, что «впору махнуть рукой и плюнуть на все это».

Харитонов также напомнил, что нынешнему созыву Госдумы осталось работать около четырех месяцев, а для того, чтобы подготовить подобный законодательный акт, уйдет много времени.

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