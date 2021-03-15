В России могут ввести кешбэк для инвесторов

Предложения, рассматриваемые правительством:
По словам источника, готовятся две волны регуляторных изменений в режиме СЗПК. Первая подразумевает механизм налогового вычета для участников соглашений, вторая — введение мотивационного механизма кешбэка для инвесторов. Состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов, планируется внести в законодательство.
Кешбэк могут распространить на инфраструктуру одного или нескольких инвестпроектов, на расходы по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе, на научно-исследовательские работы, на трудоустройство высвобождаемого персонала.
Ранее президент Владимир Путин призвал правительство создавать такие условия для предпринимателей, чтобы им было выгоднее вкладывать средства на развитие бизнеса внутри России.