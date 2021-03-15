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11:02 (мск), источник: RTVi

ЕС готов начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V»

Европейский Союз готов начать переговоры по вопросу закупки российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 15 марта сообщает Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

ЕС рассматривает такую возможность, несмотря на то, что еще недавно считал кампанию по поставкам вакцины чем-то «нежелательным», когда речь заходит о России, пишет агентство.

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Как сообщили Reuters дипломатические и официальные источники ЕС, неофициально блок вынужденно обращается и к «Спутник V» на фоне критики из-за срочной необходимости вакцинировать 450 млн граждан Евросоюза. Темпы вакцинации там на порядок ниже, чем в Великобритании.

Официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцины от имени блока, сообщил, что для старта переговоров потребуется соответствующий запрос четырех государств объединения.

При этом Венгрия и Словакия уже получили вакцину. Интерес к препарату проявляют сейчас в Чехии и Италии. Более того, Рим рассматривает возможность использования крупнейшей в стране биотехнологической компании по производству вакцин ReiThera для производства «Спутник V».

Решение о поставках вакцины в ЕС может быть принято уже в мае, уточнил источник агентства. 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) запустило процедуру проверки российской вакцины.

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