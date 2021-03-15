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22:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские военные обеспокоились переброской турецкой техники в Сирии

Российские военные обеспокоились переброской техники вооруженных сил Турции в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, передает РИА Новости.

Источник: AFP 2020

По его словам, российская сторона также встревожена проведением фортификационных работ на опорных пунктах в провинции Ракка.

Карпов подчеркнул, что подобные действия нарушают статус-кво и подрывают усилия по решению сирийского конфликта.

Ранее министерство обороны Турции обвинило Сирию в атаке на два населенных пункта провинции Алеппо, находящихся под контролем Анкары. По данным ведомства, ракеты, запущенные с аэродрома Квайрес, попали по городам Джараблус и Эль-Баб. Анкара также обратилась к России с уведомлением о необходимости предотвращать подобные атаки.

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