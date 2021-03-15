Российские военные обеспокоились переброской турецкой техники в Сирии

По его словам, российская сторона также встревожена проведением фортификационных работ на опорных пунктах в провинции Ракка.
Карпов подчеркнул, что подобные действия нарушают статус-кво и подрывают усилия по решению сирийского конфликта.
Ранее министерство обороны Турции обвинило Сирию в атаке на два населенных пункта провинции Алеппо, находящихся под контролем Анкары. По данным ведомства, ракеты, запущенные с аэродрома Квайрес, попали по городам Джараблус и Эль-Баб. Анкара также обратилась к России с уведомлением о необходимости предотвращать подобные атаки.