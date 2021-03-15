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23:25 (мск), источник: ТАСС

Кабмин Украины обжаловал отмену решения об изменении правил написания русских фамилий

Жалобу будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд.

Источник: Reuters

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Украины подало апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления, которым вводились новые правила украинского правописания. Нормы предполагают изменение написания русских фамилий.

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Кабинет министров Украины обжаловал решение суда об отмене новых правил правописания в последний отведенный для этого день, сообщил в понедельник украинскому изданию «Страна» адвокат Ростислав Кравец. Именно по его иску было принято судом решение об отмене норм.

Жалобу будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд, уточнили в издании.

Окружной административный суд Киева 28 января отменил постановление Кабинета министров Украины о введении новых правил правописания. У кабмина было 30 дней на обжалование судебного решения с момента его опубликования, что состоялось 14 февраля.

Новое правописание

Украинское правительство 22 мая 2019 года утвердило новые правила украинского правописания «с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания». Согласно им, фамилии с окончанием на «-ой» будут передаваться в украинском языке через окончания «-ий». Так, в соответствие с новыми правилами, фамилия «Донской» на украинском будет передаваться как «Донський», «Трубецкой» будет писаться как «Трубецький». Как исключение остается Лев Толстой.

Среди основных нововведений, в частности, написание слов греческого происхождения с буквосочетанием «th». Оно теперь будет передаваться не только буквой «ф», но и буквой «т». То есть можно будет писать «міт» вместо «міф», «анатема» вместо «анафема», «Атени» вместо «Афіни» и т. д. Кроме того, в язык вводятся феминитивы — слова женского рода, обозначающие род деятельности: «поетка», «членкиня», «критикеса». Эти лингвистические новшества рекомендовалось использовать во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.

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