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02:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В США коренная американка впервые стала министром

Сенат США утвердил коренную американку Деб Хааланд на пост главы министерства внутренних дел США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты голосования в верхней палате конгресса.

Источник: AFP 2020

60-летняя Хааланд стала первой представительней коренного населения, получившей должность министра. Отмечается, что на посту она будет заниматься вопросами землепользования, а также примет участие в осуществлении предложенной президентом США Джо Байденом политики в области изменения климата.

Ранее политик заявила, что для неё будет большой честью помочь команде Байдена «восстановить отношения между правительством и племенами, которые были подорваны администрацией Трампа».

Хааланд является представительницей индейского племени лагуна пуэбло, проживающего неподалеку от города Альбукерке в штате Нью-Мексико.

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