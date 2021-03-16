Лондон объявит о планах нарастить свой ядерный арсенал

Издание подчеркивает, что речь идет о кардинальном пересмотре прежних усилий британских властей в сфере разоружения. В качестве причины, почему Лондон решился на такой шаг, Борис Джонсон, как ожидается, назовет угрозу со стороны России и Китая.
Новый Обзор оборонной и внешней политики Великобритании будет обнародован во вторник днем, но газета The Guardian ознакомилась с ним еще в понедельник. Журналисты обратили внимание на главное новшество доктрины, о котором планирует объявить правительство Бориса Джонсона:
«Впервые с момента окончания холодной войны Великобритания намерена не разоружаться, а наоборот наращивать свой ядерный потенциал».
На вооружении Великобритании сейчас состоят четыре атомные стратегические подводные лодки, оснащенные американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна их этих подлодок всегда находится на боевом патрулировании. С 1990-х годов власти преследовали цель сокращения общего числа развернутых и неразвернутых боезарядов. В 2010 году, когда их количество составляло 225 единиц, правительство объявило о намерении урезать эту цифру до 180 к середине 2020-х годов (в 2015 году эту цель переподтвердили). По данным The Guardian, во вторник «потолок» будет поднят до 260 боезарядов.
В статье отмечается, что правительство считает такой шаг оправданным в свете якобы исходящих от России и Китая угроз. На увеличение арсенала планируется потратить более 10 млрд. Россия, как ожидается, будет названа в обзоре «активной угрозой» безопасности Великобритании, а Китай — «системным вызовом».
«Британия имеет гораздо меньше боеголовок, чем Россия (около 4300), США (около 3800) или Китай (около 320)», — напоминает издание.
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович считает, что драматизировать эту ситуацию не стоит.
«Действительно, в прошлой редакции (Обзора.— “Ъ”) целевым показателем были цифры в 120 “оперативно доступных” ядерных боезарядов при общем арсенале в 180 к середине 2020-х. Однако теперь у партнеров намечается развертывание нового поколения боевого оснащения для баллистических ракет подводных лодок Trident-II (напомним, взятых в лизинг у США), унифицированных с американскими перспективными военно-морскими боеголовками W93. Модернизация арсенала, как представляется, может привести к ситуации, при которой часть “новых” голов еще не сертифицирована и не развернута, но уже на складах, а часть старых — уже снята, но еще не разобрана и не утилизирована. Для недопущения такой коллизии, ставящей под вопрос соблюдение собственных целевых показателей, и предусматривается уточнение цифр», — пишет он в Telegram-канале проекта. В том, что королевский флот решил внезапно резко нарастить свою мощь, эксперт сомневается.
Между тем планы властей Великобритании уже вызвали резкую критику сторонников ядерного разоружения, в том числе и в самом Соединенном королевстве. Генеральный секретарь Кампании за ядерное разоружение (CND) Кейт Хадсон предупреждает, что Великобритания рискует начать «новую гонку ядерных вооружений» в то время, когда мир пытается выйти из пандемии Covid-19. «Когда правительство стеснено в средствах, нам не нужны грандиозные траты денег на оружие массового уничтожения», — заявила она.
Критика звучит и из-за рубежа. «Речь идет о значительном увеличении британских запасов оружия массового уничтожения. Это невероятно безответственное поведение Великобритании усиливает глобальную нестабильность и является явным признаком того, что она полностью отказывается от своих юридических обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”)», — написала в Twitter исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий уверен, что столь резкое увеличение потолков не останется незамеченным на Обзорной конференции ДНЯО в августе.
«Согласно договору, все ядерные государства должны стремиться к сокращению своих ядерных арсеналов и в последние несколько десятилетий так и происходило, по крайней мере там, где публикуются официальные цифры. Лондон станет первым государством “ядерной пятерки”, развернувшим этот тренд, — заявил эксперт “Ъ”.— С продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях Россией и США, и высокой вероятностью дальнейших двухсторонних переговоров казалось, что вопросы разоружения не будут слишком остро стоять на повестке августовской конференции». Но теперь, по его словам, удивительным образом главным раздражителем окажется Британия.