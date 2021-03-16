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10:50 (мск), источник: РБК

США признали попытки принудить Бразилию отказаться от «Спутник V»

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в официальном Twitter-аккаунте препарата обратили внимание на доклад властей США, в котором говорится, что американские чиновники пытались «отговорить» Бразилию от поставок российской вакцины против COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

«Министерство здравоохранения США подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу “Спутник V”. Мы считаем, что страны должны работать вместе, чтобы спасать жизни. Усилия, направленные на дискредитацию вакцин, неэтичны и стоят жизней», — заявили разработчики вакцины.

В докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года говорится, что в рамках борьбы со «зловредными» действиями Кубы, Венесуэлы и России, которые стремятся усилить свое влияние в Латинской Америке в ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов, американские власти, в частности, пытались «убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19».

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РБК направил запрос в МИД Бразилии, Госдепартамент и Министерство здравоохранения и социальных служб США.

«OGA [Международное управление Минздрава США — прим. РБК] использовало дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки для противодействия другим государствам, включая Кубу, Венесуэлу и Россию, которые работают над усилением своего влияния в регионе в ущерб безопасности США. OGA координировала работу с другими правительственными учреждениями США по укреплению дипломатических связей и оказанию технической и гуманитарной помощи, чтобы отговорить страны региона от принятия помощи от этих злонамеренных государств. В том числе использовался офис атташе по вопросам здравоохранения OGA для убеждения Бразилии отказаться российской вакцины против COVID-19», — говорится в докладе.

В середине января компания Uniao Quimica — партнер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), одного из разработчиков вакцины «Спутник V», — подала заявку в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) на применение российского препарата в экстренных случаях на территории Бразилии. Однако регулятор не дал разрешения, объяснив свое решение несоответствием вакцины государственным критериям. В РФПИ в свою очередь заявили, что сообщения о том, что власти Бразилии отказались от процедуры ускоренной регистрации «Спутника V», недостоверны, пояснив, что регулятор запросил дополнительную информацию по вакцине.

В середине марта Бразилия заключила контракт с РФПИ на поставку 10 млн доз российской вакцины. Поставка будет осуществляться в три этапа — в апреле, мае и июне.

Ранее США обвиняли Россию в подрыве доверия к западным вакцинам. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 9 марта заявил о выявлении четырех российских онлайн-платформ, которые пытались дискредитировать западные вакцины и работали под руководством российской разведки. О кампании России по дезинформации о западных вакцинах писала также газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве США.

Российские государственные агентства 12 марта со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что против вакцины «Спутник V» планируется «широкомасштабная информационная кампания», которую будут проводить США и их союзники через подконтрольные им неправительственные организации.

«На фоне растущего спроса на российскую вакцину “Спутник V” во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19», — сказал собеседник агентств.

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