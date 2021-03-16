19:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков: заявления западных стран об угрозе со стороны России вызывают сожаление
Мнение глав некоторых западных государств о том, что Россия представляет угрозу, вызывает озабоченность и сожаление, заявил
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«Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность», — сказал на
Относительно намерений непосредственно Великобритании Дмитрий Песков призвал дождаться официального заявления Лондона. «Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете… Мы
Накануне, 15 марта, газета The Guardian со ссылкой на Обзор оборонной и внешней политики страны сообщила, что власти Великобритании планируют нарастить более чем на 40% количество своих ядерных боеголовок. Как следует из документа, решение властей вызвано «активной угрозой» безопасности Великобритании со стороны России и «системным вызовом» — со стороны КНР. Ожидается, что официально новую стратегию