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16:59 (мск), источник: RTVi

Сестра Ким Чен Ына посоветовала США «не распускать вонь»

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чен заявила, что США лучше «не распускать вонь» в качестве первого шага новой амерканской администрации Джо Байдена. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на публикацию в газете «Нодон синмун» — официальном печатном органе ЦК Трудовой партии Кореи.

Источник: AP 2020

Ким Ё Чен раскритиковала совместные военные учения США и Южной Кореи. Она сказала, что у нее есть «небольшой совет новой администрации Соединенных Штатов», которая старается, чтобы запах пороха почувствовали на северокорейской земле.

«Если хотите спать спокойно грядущие четыре года, то лучше не распускать вонь в качестве первого шага», — заявила Ким Ё Чен.

Она пояснила, что в Пхеньяне рассматривают американо-южнокорейские учения как подготовку к вторжению на Север.

Корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер напоминает, что КНДР всегда резко реагирует на совместные учения США и Южной Кореи. В Пхеньяне либо публикуют гневные осуждающие заявления, либо устраивают испытания ракет.

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Ким Ё Чен — младшая сестра Ким Чен Ына. Она является первым заместителем директора департамента Центрального комитета Рабочей партии и руководит общегосударственными делами.

В августе 2020 года южнокорейская разведка сообщала, что Ким Чен Ын передал Ким Ё Чен часть своих полномочий. Во время встречи северокорейского лидера с президентом Дональдом Трампом в Ханое в 2019 году она провожала брата до поезда и держала его пепельницу.

Отношения США и КНДР потеплели при администрации Трампа, который первым из американских президентов встретился с лидером КНДР. Они обменялись заверениями в приверженности мирным договоренностям на Корейском полуострове, но дальше заявлений дело не пошло.

Администрация Байдена сейчас разрабатывает новую стратегию отношений с КНДР, которую планирует представить в ближайшее время. Вашингтон с середины февраля по разным каналам безуспешно пытался связаться с представителями Северной Кореи, чтобы обсудить двусторонние отношения.

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