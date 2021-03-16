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19:56 (мск), источник: РБК

США исключили попытки принудить Бразилию отказаться от «Спутника V»

Власти США не пытались убедить Бразилию отказаться от использования российской вакцины «Спутник V», сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы не в состоянии отговорить Бразилию или любую другую страну от принятия вакцин, разрешенных их соответствующими органами», — сказал представитель ведомства.

В министерстве уточнили, что Вашингтон убежден, что необходимо использовать вакцины, «отвечающие минимальным клиническим стандартам эффективности, независимо от страны их производства».

«Мы поддерживаем быстрое внедрение безопасных, высококачественных и эффективных вакцин. США не могут давать комментарии по вакцинам, которые не были разрешены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для использования в США», — добавил представитель Минздрава.

Ранее разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» со ссылкой на доклад американского Минздрава заявили, что американские чиновники пытались «отговорить» Бразилию от поставок российской вакцины против COVID-19.

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В документе говорилось о «зловредных» действиях Кубы, Венесуэлы и России, которые стремятся усилить свое влияние в Латинской Америке в ущерб безопасности Соединенным Штатам. Для противостояния этим действиям международное управление Минздрава США (OGA) вместе с другими правительственными учреждениями пыталось отговорить страны региона от принятия помощи Гаваны, Каракаса и Венесуэлы, в частности убедить Бразилию отказаться от поставок российского препарата от коронавируса.

Власти Бразилии заключили контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V» от Центра им. Гамалеи. Поставка будет производиться в три этапа — с апреля по июнь. Национальный бразильский регулятор Anvisa пока не одобрил российский препарат, для экстренного использования вакцины еще нужно будет получить официальное разрешение.

12 марта российские государственные информагентства со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что страны Запада готовят «информационную атаку» на российскую вакцину, в том числе с использованием инсценировок массовой гибели людей. За несколько дней до этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские специалисты выявили четыре российские онлайн-платформы, которые пытались дискредитировать западные вакцины и работали под руководством российской разведки.

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