22:07 (мск), источник: ТАСС
Разведка США заявила, что РФ в ходе предвыборной кампании стремилась «очернить» Байдена
При этом разведка не зафиксировала попыток Москвы получить доступ к американской избирательной инфраструктуре.
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ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. Такое мнение содержится в распространенном во вторник аппаратом директора национальной разведки США докладе.
По его оценкам, российское руководство санкционировало и проводило «операции по оказанию влияния, направленные на очернение кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, а также на оказание поддержки бывшему президенту [Дональду] Трампу, подрыв общественного доверия к избирательному процессу и обострение
Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.
Попытки Ирана
В докладе также говорится, что Иран предпринимал попытки оказать влияние на исход выборов, стремясь не допустить победы на них Трампа.
«Мы считаем, что Иран проводил разностороннюю скрытую кампанию по оказанию влияния, направленную на то, чтобы подорвать перспективы бывшего президента Дональда Трампа на переизбрание <…>, подорвать уверенность общественности в избирательном процессе и институтах США, посеять разногласия и обострить социальную напряженность в США», — говорится в документе. При этом, как полагает американская разведка, Тегеран не пытался «напрямую содействовать соперникам» Трампа.
Действия Китая
КНР напротив не пыталась повлиять на исход выборов, указано в докладе.
«Мы считаем, что Китай не прилагал усилий по вмешательству и рассматривал, однако не предпринимал попыток по оказанию влияния, чтобы изменить исход президентских выборов», — утверждается в документе.