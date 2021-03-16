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16 марта, источник: Lenta.Ru

Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca

Власти Италии и Франции заявили о готовности возобновить в прививочных кампаниях своих стран применение вакцины от коронавирусной инфекции, которая была создана британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.

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Источник: AFP 2020

Премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили приостановку применения препарата фирмы AstraZeneca в некоторых европейских странах.

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«Это временная мера предосторожности, которая продлится до четверга, 18 марта, до завершения анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)», — говорится в сообщении.

В случае если EMA вынесет положительный вердикт о препарате, Италия и Франция готовы «незамедлительно вернуться к его использованию».

В 20 европейских стран решили запретить использование вакцины AstraZeneca. Частично или полностью остановили вакцинацию власти Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции и Эстонии. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза.

При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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