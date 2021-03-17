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03:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о желании баллотироваться на следующих выборах главы государства из-за герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

В эфире телеканала Fox News Трампа спросили о его отношении к слухам о возможном выдвижении Меган Маркл в кандидаты на пост президента США. В ответ экс-глава государства выразил надежду на то, что это действительно произойдет.

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«Если это произойдет, у меня будет еще больше желания баллотироваться», — сказал Трамп. При этом бывший президент подчеркнул, что не является «фанатом» Меган Маркл, а королева Елизавета II, по его мнению, — «замечательный человек».

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что окончательное решение о возможном участии в президентских выборах он примет позже, передает ТАСС. «Мы посмотрим, мы подумаем», — сказал он. Бывший лидер Белого дома уточнил, что пока сосредоточен на поддержке республиканцев, у которых, по его мнению, есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов. «Мы примем решение после этого», — заключил Дональд Трамп.

Ранее Трамп также не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах президента. Он заявил, что выиграл выборы 2020 года, и добавил, что может «решить побить их в третий раз», — предположил он. До этого американский сенатор-республиканец Митт Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году. По его словам, если Трамп примет такое решение, Республиканская партия поддержит его кандидатуру.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена, он стал 46-м по счету главой государства.

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