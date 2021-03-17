Посольство России назвало обвинения американской разведки безосновательными

Посольство России в США назвало набором безосновательных обвинений доклад американской разведки о вмешательстве в выборы. В дипломатическом представительстве отметили, что Вашингтон пытается переложить ответственность за дестабилизацию внутри страны на внешних игроков, а это не способствует диалогу между США и Россией.
Комментарий по поводу доклада разведывательного сообщества США посольство опубликовало на своей странице в Facebook. В посольстве отметили, что «выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности». По мнению российских допломатов, в докладе не приводится «фактов или конкретных доказательств таких претензий».
В российском посольстве заявили, что Вашингтон продолжил практику «мегафонной дипломатии», которая заключается в поддержке негативного фона вокруг России и возложении «ответственности за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков». В посольстве отметили, что действия американской стороны не способствуют нормализации отношений между двумя странами и «вряд ли соответствуют» предложенному Россией «равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов».
Доклад Национальной разведки США был подготовлен при участии министерств юстиции и национальной безопасности, ФБР и Службы кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA). В нем утверждается, что президент России Владимир Путин санкционировал «операции влияния, направленные на очернение кандидата в президенты Байдена и Демократической партии, поддержку бывшего президента Трампа, подрыв общественного доверия к избирательному процессу и обострение социально-политических разногласий в США».
По оценке экспертов разведывательного сообщества, Москва использовала доверенных лиц, связанных с российскими спецслужбами, чтобы распространять вводящие в заблуждение заявления и рассказы среди определенных американских СМИ и персон, «включая некоторых близких к бывшему президенту Трампу и его администрации». Эти планы реализовывались «рядом российских правительственных организаций», отмечается в докладе.
СNN со ссылкой на трех собеседников в Госдепартаменте сообщил, что США объявят о санкциях против нескольких стран, которые пытались оказать влияние на президентские выборы 2020 года, включая Россию, на следующей неделе.