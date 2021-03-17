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12:04 (мск), источник: РБК

Горбачев счел распад СССР нарушением воли народа

Референдум же был необходимым и справедливым, а его итоги «поразительны», заявил Горбачев. 30 лет назад, 17 марта 1991 года, прошел всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза.

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Референдум о сохранении СССР, прошедший 30 лет назад, был «необходимым и справедливым», а распад Советского Союза стал нарушением «воли всего народа». Об этом заявил «Интерфаксу» бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», — сказал Горбачев.

Он напомнил, что именно на основе этого референдума состоялся так называемый Ново-Огаревский процесс по формированию нового союзного договора. «Проект был полностью подготовлен, и 20 августа 1991 года он должен был быть подписан, но подписание этого договора сорвал путч ГКЧП», — отметил Горбачев.

Так была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа.
Михаил Горбачев
бывший президент СССР

Всесоюзный референдум, посвященный вопросу сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего СССР, состоялся 17 марта 1991 года. В нем участвовали 148,5 млн из 185,6 млн советских граждан, имеющих право голоса.

Из них 113,5 млн (76,4%) поддержали сохранение обновленного Советского Союза.
Фоторепортаж
Баррикады августовского путча

СССР распался после попытки путча со стороны Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). После него 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Президент России Владимир Путин связывал распад Советского Союза с неэффективной экономической политикой, «которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической».

В то же время Горбачев полагает, что в основе распада СССР лежали отношения между республиками. «Серьезные [доводы] состоят в том, что нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано», — отметил он. По словам Горбачева, у союзных республик возникло свое государственное понимание, и со сложившейся ситуацией нужно было считаться.

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Виктория Полякова

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