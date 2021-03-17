12:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Все для Трампа, все для победы
Американская разведка обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Россия снова вмешалась в американские выборы и снова для помощи Дональду Трампу — такой вывод следует из доклада, который был распространен во вторник аппаратом директора национальной разведки США.
«Мы считаем, что президент Путин и российское государство утвердили и провели кампанию по влиянию на выборы 2020 года. Целью этой кампании была дискредитация президента Байдена и Демократической партии, поддержка бывшего президента Трампа, подрыв общественного доверия к выборному процессу и обострение
Документ был составлен в соответствии с принятым еще в 2018 году указом, обязывающим разведку отчитываться о случаях вмешательства в американские выборы. Авторы доклада указывают, что делают утверждения «с высокой степенью вероятности», поскольку задачей по изменению общественного мнения США занимался целый ряд российских государственных акторов и их посредников.
Подчеркивается в документе и тот факт, что все «агенты влияния» проводили единую политику, а российские высокопоставленные чиновники и политики схожим образом отзывались об американских кандидатах, что также якобы позволяет говорить о скоординированности: «Ключевой элемент стратегии Москвы во время этой кампании — использование людей, близких к российской разведке, для ''отмыва'' нарративов влияния — в том числе искаженных и неподтвержденных обвинений против президента Байдена — через американские СМИ, американских чиновников и видных американцев, некоторые из которых были близки к президенту Трампу и его администрации».
В качестве примера приводится украинский депутат Андрей Деркач: президент России, по мнению авторов доклада, был в курсе его деятельности. Напомним, именно Андрей Деркач представлял публике аудиозаписи, компрометирующие
Затем авторы переходят к описанию ситуации: «российские манипуляторы» вместе с российскими государственными медиа, «троллями» и украинцами (связанными, конечно, с российской разведкой) еще с 2014 года начали продвигать идею о коррупционных связях Джо Байдена, его семьи и других американских чиновников с Украиной, попутно заметая следы. «Мы считаем, что цель этих действий не ограничивалась президентскими выборами и включала в себя снижение поддержки Украины администрацией Дональда Трампа. По мере приближения выборов Москва все больше внимания уделяла подрыву позиций кандидата, которого она считала вредным для своих глобальных интересов. У нас нет свидетельств утверждать, что правительство Украины было
Тем не менее украинцы вовлечены,
«Деркач, Килимник и их сообщники пытались использовать влиятельных людей в США и в СМИ, чтобы ''отмыть'' их информацию для использования американскими политиками и обществом. Эти агенты России встречались с людьми, связанными с администрацией Трампа, передавали им документы, просили начать формальные расследования. Они также наняли американскую фирму для подачи запросов американским чиновникам и пытались выйти на связь с высокопоставленными властными фигурами», — говорится в документе.
«Интернет-троллей» (в частности, Агентство
Сообщается, что вместе с российскими государственными СМИ эти «тролли» активно публиковали информацию о сыне Джо Байдена Хантере (того обвиняли в коррупции
Мы полагаем, что российские лидеры считали потенциальную победу президента Байдена невыгодной российским интересам, что привело к их попыткам подорвать его позиции", — сообщается в докладе.
Авторы утверждают: Россия понимала, что
В частности, Иран — он, с точки зрения разведки, пытался подорвать позиции Дональда Трампа — и Китай (он «оправдан», однако в рубрике «мнение меньшинства» отдельно вынесена позиция некоторых разведчиков, указывающих, что
В беседе с «Ъ» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что, по сути, в докладе нет серьезных обвинений, по крайней мере сопоставимых с выдвинутыми в 2016 году, и потому больших политических последствий не будет.
«Масштабных санкций ожидать не следует, возможно, несколько физических лиц, не связанных с бизнесом, внесут в санкционные списки», — сказал эксперт. Он отметил, что подобный отчет готовился американскими властями в 2019 году и санкционных последствий не имел.
«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы, — заявили, в свою очередь, в посольстве РФ в Вашингтоне.— Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Констатируем, что Вашингтон продолжает практику ''мегафонной дипломатии'', главная цель которой — поддерживать негативный фон вокруг России».
Алексей Наумов