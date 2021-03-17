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13:02 (мск), источник: ТАСС

Госдума ввела штраф до 5 млн и лишение свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем — заключительном — чтении законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие также лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: РИА "Новости"

Авторами обоих законопроектов выступила вице-спикер палаты Ирина Яровая. Изначально обе инициативы были направлены на усиление мер по пресечению публичного отрицания фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом и распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Но в процессе подготовки законопроектов ко второму чтению представителями всех фракций Госдумы были предложены поправки, которые предусматривают жесткие санкции за оскорбление ветеранов войны.

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Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, «оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо», как и недопустимы попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль народа в разгроме фашистской Германии.

Уголовная ответственность

Уголовным кодексом (УК) будет предусмотрено, что публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с защитой страны памятным датам, «оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» повлечет за собой штраф в размере до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет. Также до пяти лет увеличивается срок принудительных работ и срок лишения права занимать ряд должностей.

Штрафы за реабилитацию нацизма

Помимо этого, в УК внесена поправка о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет или с искусственным созданием доказательств обвинения, использованием служебного положения, то сумма штрафа составит от 2 млн до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы — до пяти лет с дисквалификацией по ряду должностей на такой же срок.

Согласно действующей редакции УК, штрафы за это составляют до 300 тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно. Предусмотренные сейчас сроки лишения свободы до трех лет и до пяти лет при наличии отягчающих обстоятельств предлагается сохранить.

Поправки в КоАП

Согласно закону об административной ответственности за реабилитацию нацизма, «публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором», распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе через СМИ и интернет, «влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой».

Действующая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 400 тыс. до одного миллиона рублей за распространение неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России, публичное осквернение символов воинской славы России. Эта норма дополняется положениями о «публичном унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны», в том числе через СМИ и интернет. Штраф будет увеличен, он составит от 3 млн до 5 млн рублей.

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