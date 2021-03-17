В Кремле считают безосновательными утверждения о «вмешательстве» РФ в выборы в США

Во вторник аппаратом директора национальной разведки США был распространен доклад, согласно которому российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.
Комментируя это, представитель Кремля заявил: «Этот доклад мы считаем неправильным». «Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», — подчеркнул Песков.
Россия не имеет отношения ни к каким кампаниям против кандидатов на пост президента США и не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков.
«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны», — прокомментировал представитель Кремля эту информацию.
«Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые в этом докладе выборы в 2020 году, — подчеркнул Песков. — Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов».
Кремль также сожалеет, что бездоказательные и основанные на некачественных материалах утверждения о «вмешательстве» РФ в выборы президента США используются как повод для возможного введения очередных санкций, заявил Песков.
«В целом можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы — далеко не качественные — используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях в отношении нашей страны», — заметил представитель Кремля.