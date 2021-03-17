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13:45 (мск), источник: ТАСС

В Кремле считают безосновательными утверждения о «вмешательстве» РФ в выборы в США

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. В Кремле считают безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

Во вторник аппаратом директора национальной разведки США был распространен доклад, согласно которому российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.

Комментируя это, представитель Кремля заявил: «Этот доклад мы считаем неправильным». «Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», — подчеркнул Песков.

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Россия не имеет отношения ни к каким кампаниям против кандидатов на пост президента США и не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков.

«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны», — прокомментировал представитель Кремля эту информацию.

«Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые в этом докладе выборы в 2020 году, — подчеркнул Песков. — Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов».

Кремль также сожалеет, что бездоказательные и основанные на некачественных материалах утверждения о «вмешательстве» РФ в выборы президента США используются как повод для возможного введения очередных санкций, заявил Песков.

«В целом можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы — далеко не качественные — используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях в отношении нашей страны», — заметил представитель Кремля.

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