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17:36 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Такое мнение он выразил в интервью телекомпании ABC, которое было показано в среду утром.

Источник: Reuters

Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.

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«Он заплатит цену, — отметил Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине. — Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». «Самая важная вещь, которую я понял в общении с другими лидерами, <…> это знать человека», — резюмировал президент США.

Сферы общих интересов России и США

По словам Байдена, Москва и Вашингтон могут сотрудничать в областях, где у них есть общие интересы. «У нас есть сферы, где наши интересы совпадают. Поэтому я продлил соглашение ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) с ним [с президентом РФ Владимиром Путиным]», — сказал он.

По его словам, решение продлить договор было принято, несмотря на подозрения Вашингтона в том, что Россия вмешивалась в избирательные процессы в США. Как пояснил Байден, «в интересах человечества было», чтобы РФ и США «снизили вероятность обмена ядерными ударами».

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3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.

Во вторник аппарат директора национальной разведки США распространил доклад, согласно которому российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию во время прошлогодней избирательной кампании в Соединенных Штатах. Как заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Как отметил представитель Кремля, «можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы — далеко не качественные — используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях» в отношении России.

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