Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США

17:36 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.
«Он заплатит цену, — отметил Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине. — Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». «Самая важная вещь, которую я понял в общении с другими лидерами, <…> это знать человека», — резюмировал президент США.
По словам Байдена, Москва и Вашингтон могут сотрудничать в областях, где у них есть общие интересы. «У нас есть сферы, где наши интересы совпадают. Поэтому я продлил соглашение ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) с ним [с президентом РФ Владимиром Путиным]», — сказал он.
По его словам, решение продлить договор было принято, несмотря на подозрения Вашингтона в том, что Россия вмешивалась в избирательные процессы в США. Как пояснил Байден, «в интересах человечества было», чтобы РФ и США «снизили вероятность обмена ядерными ударами».
3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего
Во вторник аппарат директора национальной разведки США распространил доклад, согласно которому российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию во время прошлогодней избирательной кампании в Соединенных Штатах. Как заявил в среду журналистам