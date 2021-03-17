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15:07 (мск), источник: РБК

Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей

Байден рассказал, что в разговоре с Путиным предупредил об ответственности за вмешательство в выборы, но обещал продолжить сотрудничать с Россией. На вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно.

Источник: РИА "Новости"

Президент США Джо Байден заявил, что лично предупреждал президента России Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы. Об этом Байден рассказал в интервью ABC News.

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Журналист спросил Байдена о заявлении американской разведки о вмешательстве некоторых стран, в том числе России, в президентские выборы. Байден в ответ рассказал, что говорил об этом с Путиным по телефону в конце января.

«У нас был долгий разговор. <…> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: “Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы”», — ответил Байден.

«Он заплатит за это», — пообещал американский президент.

Далее журналист продолжил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?». «Ммм, да», — ответил Байден.

Вместе с тем Байден заявил, что можно «делать два дела одновременно» и сотрудничать в тех областях, где «совместная работа в наших общих интересах». Например, он напомнил о решении продлить с Россией Договор об ограничении стратегических вооружений.

РБК направил запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.

Материал дополняется.

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