Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей

Президент США Джо Байден заявил, что лично предупреждал президента России Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы. Об этом Байден рассказал в интервью ABC News.
Журналист спросил Байдена о заявлении американской разведки о вмешательстве некоторых стран, в том числе России, в президентские выборы. Байден в ответ рассказал, что говорил об этом с Путиным по телефону в конце января.
«У нас был долгий разговор. <…> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: “Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы”», — ответил Байден.
«Он заплатит за это», — пообещал американский президент.
Далее журналист продолжил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?». «Ммм, да», — ответил Байден.
Вместе с тем Байден заявил, что можно «делать два дела одновременно» и сотрудничать в тех областях, где «совместная работа в наших общих интересах». Например, он напомнил о решении продлить с Россией Договор об ограничении стратегических вооружений.
РБК направил запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.