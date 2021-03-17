Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 мартаДень святого Патрика, бегство далай-ламы из Тибета и другие события
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
26Body Worlds
16:59 (мск), источник: ТАСС

Минторг США расширит экспортные ограничения в отношении России из-за инцидента с Навальным

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Власти США расширят экспортные ограничения в отношении России на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Это следует из распространенного в среду заявления американского Минторга.

Источник: РИА "Новости"

«Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS, действует при Минторге) расширит экспортные ограничения в отношении России в соответствии с выводами госсекретаря США от 2 марта 2021 года о том, что власти РФ использовали химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан», — говорится в документе.

Новость
Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей

В частности, в связи с новыми рестрикциями с 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать «презумпция отказа». При этом до 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения для ряда категорий продукции, в том числе связанной с космической отраслью.

Кроме того, Госдепартамент внес изменения в свой режим экспортного контроля ITAR и включил Россию в список стран, на которые распространяется запрет в плане экспорта и импорта вооружений, этим государствам также нельзя предоставлять услуги оборонного назначения. Решение дипведомства вступает в силу с 18 марта.

 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Счетная палата сочла риск топливного кризиса минимальным
Суд арестовал главу трех спортивных федераций в РФ
В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных
У россиянина отобрали полмиллиона рублей, выигранные в телешоу
Доллар и евро подорожали после слов Байдена о Путине
На поле в Италии появилось изображение российской вакцины
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Руководители финских фирм о реакции своего организма на "Спутник"
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Авто
Jaguar установил рекорд скорости на льду Байкала Спорткар разогнали почти до трех сотен километров в час
Новости партнеров
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Дети
Женщина родила дочь для подруги, перенесшей шесть выкидышей Биологическая мама присутствовала на родах
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь