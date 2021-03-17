В Думу внесли законопроект, запрещающий отчуждение части территории РФ без референдума

Законопроект предлагает расширить перечень случаев вынесения на референдум проектов нормативных актов. Если в соответствии с международным договором в процессе делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами планируется отчуждение части территории России, то принятие такого решения не допускается без учета прямого волеизъявления граждан РФ, отмечается в документе.
Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный конституционный закон «О референдуме РФ».
Как отмечают авторы инициативы, случаи отчуждения территорий уже были в новейшей истории России. «Так, в 2005 году был ратифицирован международный договор с КНР о российско-китайской государственной границе, в результате чего в процессе демаркации государственной границы Китаю перешло 337 кв. км территории, ранее принадлежащей Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, напоминают депутаты, в 2011 году был ратифицирован международный договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. В соответствии с ним «в рамках демаркации Королевству Норвегия отошло более 80 тыс. кв. км морской территории». Законопроект призван предотвратить такие ситуации.