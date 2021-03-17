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22:01 (мск), источник: ТАСС

В Думу внесли законопроект, запрещающий отчуждение части территории РФ без референдума

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме внесли в нижнюю палату парламента законопроект, в соответствии с которым решать вопрос о возможности отчуждения части территории России в процессе делимитации или демаркации государственной границы можно будет только на общероссийском референдуме. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе в среду.

Источник: Reuters

Законопроект предлагает расширить перечень случаев вынесения на референдум проектов нормативных актов. Если в соответствии с международным договором в процессе делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами планируется отчуждение части территории России, то принятие такого решения не допускается без учета прямого волеизъявления граждан РФ, отмечается в документе.

Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный конституционный закон «О референдуме РФ».

Как отмечают авторы инициативы, случаи отчуждения территорий уже были в новейшей истории России. «Так, в 2005 году был ратифицирован международный договор с КНР о российско-китайской государственной границе, в результате чего в процессе демаркации государственной границы Китаю перешло 337 кв. км территории, ранее принадлежащей Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, напоминают депутаты, в 2011 году был ратифицирован международный договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. В соответствии с ним «в рамках демаркации Королевству Норвегия отошло более 80 тыс. кв. км морской территории». Законопроект призван предотвратить такие ситуации.

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