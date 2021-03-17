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20:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Ирана: украинский Boeing сбили, так как приняли его за вражескую цель

Самолет «Международных авиалиний Украины», сбитый в январе 2020 года под Тегераном, был ошибочно принят за вражескую цель иранскими силами противовоздушной обороны, говорится в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента. Текст документа опубликовало иранское агентство Tasnim.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты», — говорится в документе. В докладе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчет не раскрывает причин трагедии, и обвинил Иран в попытке скрыть правду.

«Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете — это циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета», — сказал господин Кулеба в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

«Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление», — заявил глава МИД Украины.

Украинский Boeing 737 разбился 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из столицы Ирана. Погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции: иранские военные приняли самолет за крылатую ракету. В конце 2020 года кабинет министров Ирана утвердил выплату $150 тыс. или ее эквивалент в евро семьям жертв крушения.

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