20:24 (мск), источник: ТАСС
Посла России в Вашингтоне вызвали в Москву на консультации для анализа отношений с США
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации для анализа
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«Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», — сообщила дипломат.
«Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии