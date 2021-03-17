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20:24 (мск), источник: ТАСС

Посла России в Вашингтоне вызвали в Москву на консультации для анализа отношений с США

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», — сообщила дипломат.

Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, отметила Захарова.

«Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», — указала дипломат.

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