22:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Роскомнадзор может получить доступ к данным о телефонных разговорах россиян
Роскомнадзор в рамках борьбы с серыми
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Если проект будет принят, операторы будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах. В частности, речь идет о таких сведениях, как ФИО, паспортные данные. Если номер корпоративный, то необходимо будет сообщать наименование организации, ее реквизиты, факты передачи текстовых и мультимедийных сообщений и голоса в сети.
Опрошенные РБК участники рынка считают, что масштаб запрашиваемой информации будет нарушать тайну связи. Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что Роскомнадзор в том числе рассчитывает получить доступ к так называемым CDR (Call Detailed Record) — деталям о звонке, которые сейчас доступны только правоохранителям. Но для контроля над серыми
«Предусмотренные законодательством сведения будут передаваться в Роскомнадзор. В соответствии с принятым 533-ФЗ (“О внесении изменений в федеральный закон “О связи””.— “Ъ”) ведомство сможет блокировать корпоративные
Ранее в феврале Минцифры предложило официально вывести информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности, а также о местоположении мобильных телефонов за пределы действия тайны связи. Соответствующий законопроект министерство обсуждает с участниками рынка и другими ведомствами. МВД, ФСБ и ФСО могли и раньше запрашивать у операторов эту информацию без суда. Но в случае реализации идеи Минцифры полученные таким образом данные и основанные на них действия невозможно будет оспорить, исключить из обвинений и разбирательств.