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00:04 (мск), источник: ТАСС

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против ФСБ РФ

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Украинская прокуратура открыла уголовное дело по факту задержания сотрудниками ФСБ РФ во вторник в Крыму гражданина Украины, журналиста-фрилансера «Радио Свобода» Владислава Есипенко. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь «прокуратуры АР Крым и Севастополя» [структура генпрокуратуры Украины] Екатерина Диденко.

Источник: Reuters

«Начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника “Радио Свобода” (проект “Крым. Реалии”) на территории временно оккупированного полуострова», — написала она в Facebook.

По ее словам, действия правоохранителей квалифицированы как «незаконное лишение свободы», что влечет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В свою очередь МИД Украины выразил протест в связи с действиями спецслужбы РФ и требует освободить журналиста.

Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по данным ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, в его машине найдено самодельное взрывное устройство.

Информационный сайт «Крым. Реалии» — проект украинской службы «Радио Свобода», начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма из-за публикации материалов, оправдывающих экстремизм и диверсии в отношении Крыма. Минюст России в 2017 году внес «Крым. Реалии» и ряд других проектов «Радио Свобода» в реестр СМИ-иностранных агентов.

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