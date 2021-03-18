00:04 (мск), источник: ТАСС
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против ФСБ РФ
КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Украинская прокуратура открыла уголовное дело по факту задержания сотрудниками ФСБ РФ во вторник в Крыму гражданина Украины,
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«Начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника “Радио Свобода” (проект “Крым. Реалии”) на территории временно оккупированного полуострова», — написала она в Facebook.
По ее словам, действия правоохранителей квалифицированы как «незаконное лишение свободы», что влечет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
В свою очередь МИД Украины выразил протест в связи с действиями спецслужбы РФ и требует освободить журналиста.
Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по данным ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, в его машине найдено самодельное взрывное устройство.
Информационный сайт «Крым. Реалии» — проект украинской службы «Радио Свобода», начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма