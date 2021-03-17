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17 марта, источник: РБК

Белый дом пообещал «прямолинейный» подход в отношениях с Россией

Подход администрации президента США Джо Байдена к отношениям с Россией будет отличаться от того, которого придерживался его предшественник Дональд Трамп. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция шла на YouTube. В некоторых сферах Москва и Вашингтон могут работать вместе, заявила Псаки.

Источник: Reuters

По ее словам, Соединенные Штаты намерены действовать «прямолинейно и прямо» в тех вопросах, которые беспокоят Вашингтон. В качестве примера она назвала ситуацию с отравлением и уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального.

Вместе с тем, заявила Псаки, есть сферы, где Россия и США могут работать вместе, в частности, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3): «Мы надеемся, что для этого есть возможности».

В то же время пресс-секретарь напомнила об интервью президента США Джо Байдена, в котором тот пообещал, что Вашингтон ответит на «дестабилизирующие действия» Москвы. Псаки заявила, что Белый дом представит подробности в ближайшее время.

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Отвечая на вопрос журналистов о приглашении российского посла Анатолия Антонова в Москву, Псаки заявила, что «видела эти сообщения». В МИД России ранее сообщили, что пригласили дипломата для консультаций, чтобы определить «пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей».

Накануне Управление национальной разведки США опубликовало доклад, в котором утверждалось, что в выборы президента, которые прошли осенью 2020 года, пытались вмешаться Россия, Иран, Куба, Венесуэла и ливанская группировка «Хезболла».

Американская разведка не зафиксировала попыток со стороны Москвы совершить кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» Байдена, говорится в документе. Вскоре после этого телеканал CNN со ссылкой на представителей Госдепартамента сообщил, что администрация США на следующей неделе объявит о санкциях в ответ на эти действия.

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Байден в ответ на просьбу оценить выводы разведки, заявил, что разговаривал на эту тему с президентом России Владимиром Путиным в январе. «Разговор начался с того, что я сказал: Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — пересказал он содержание беседы. При этом американский президент уточнил, что можно сотрудничать с Россией в тех областях, где совместная работа осуществляется в общих интересах.

В Кремле материалы, опубликованные разведкой США, назвали безосновательными и сочли их поводом для новых санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы и не имеет отношения к кампаниям, направленным против каких-либо кандидатов.

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