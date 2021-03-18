Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
26Body Worlds
18Беспорядки в Испании
05:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-премьер Крыма: решение проблемы с водой будет найдено к лету

К лету решение проблемы с водоснабжением в Крыму будет найдено, заявил «Известиям» постоянный представитель региона при президенте, заместитель председателя совета министров Республики Георгий Мурадов.

Источник: Reuters

«Я думаю, что к лету будет найдено решение проблемы с водой, которое позволит туристам нормально отдыхать. Для окончательного снятия проблемы еще потребуется какое-то время», — сказал господин Мурадов. Действия Украины по перекрытию канала он назвал гуманитарным преступлением.

Чиновник уточнил, что проблемы в регионе есть только с технической водой, но не с питьевой.

«Они усилились в 2020-м из-за того, что год был очень маловодным, без осадков. Это сказалось на наполнении водохранилищ. Тем не менее, решив все проблемы, связанные с транспортной и энергетической блокадой, Россия решит вопросы и с водой», — сказал он.

По его словам, сейчас строится объекты, позволяющие перебрасывать воду из районов, хорошо снабженных водой, в те районы, где ее не хватает.
Читайте также
Подсчитана стоимость первой опреснительной станции для воды в Крыму

«Строятся новые скважины. Будут возведены плотины, которые помогут собирать воду из крымских рек. При необходимости будут построены опреснительные заводы, особенно на юге, где много гостей. Это необходимо для того, чтобы мы не ставили под угрозу туристическую отрасль», — добавил он.

Проблемы с водоснабжением в Крыму начались в 2014 году после того, как он вошел в состав России. Ранее до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал обеспечивал Киев. После присоединения полуострова к РФ он был перекрыт украинскими властями.

С лета 2020 года из-за продолжительной засухи Евпаторию, Ялту, Симферополь и почти четыре десятка близлежащих населенных пункта перевели на временный график подачи воды. Осенью 2020 года правительство РФ на водоснабжение в Крыму выделило почти 5 млрд руб., в марте 2021 года — еще 3 млрд. руб.

 Байден считает Путина «убийцей»
В Москве арестован президент ФСБ
Белый дом пообещал «прямолинейный» подход в отношениях с Россией
На Камчатке произошли сотни афтершоков после землетрясения
Эксперт назвал сроки новой индексации пенсий
Россиян с антителами к коронавирусу призвали носить маски
Ученый рассказал о главной климатической угрозе для России
Умер президент Танзании
Gnezdo.ru
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
«Властелин колец»: как мэр Юрий Лужков спас Москву
Медведев вынес вердикт всем, у кого есть права
Hi-Tech
Обзор Samsung Galaxy A52: главный народный смартфон — теперь с водозащитой. Стоит обновлять свой Galaxy A51? Потенциальный хит 2021 года.
Горячие темы на Авто
Интриги, расследования, показать что было...... 442
напугаю 301
Как-то так. (№2) 253
Раз уж вспомнили Николая Второго, то он был заядлый автомобилист. 211
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 405
Права отца 253
Обо всём на свете 124
Такое поведение связано с психикой? 123
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь