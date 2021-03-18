Крым обратится в ООН из-за ситуации с водоснабжением

07:50 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Мы подготовим по этому поводу официальное обращение в ООН. Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — сказал «РИА Новости» чиновник.
«Крым однозначно решит вопрос вододефицита. За счет чего? Первое — сбор пресной воды, второе — активное использование очистных сооружений, третье — при необходимости строительство плотин, водохранилищ, опреснительных станций, особенно в курортных регионах», — уточнил он.
Проблемы с водоснабжением в Крыму начались в 2014 году после того, как он вошел в состав России. Ранее до 85% потребностей полуострова в пресной воде через
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