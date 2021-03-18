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07:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Крым обратится в ООН из-за ситуации с водоснабжением

Из-за действий Украины по перекрытию воды в Крым власти полуострова обратятся в ООН, заявил постоянный представитель региона при президенте РФ, вице-премьер Республики Георгий Мурадов. Шаги Киева он назвал гуманитарным преступлением.

Источник: Reuters

«Мы подготовим по этому поводу официальное обращение в ООН. Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — сказал «РИА Новости» чиновник.

Мурадов добавил, что обращаться за помощью к Киеву относительно водоснабжения российские власти не будут.
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«Крым однозначно решит вопрос вододефицита. За счет чего? Первое — сбор пресной воды, второе — активное использование очистных сооружений, третье — при необходимости строительство плотин, водохранилищ, опреснительных станций, особенно в курортных регионах», — уточнил он.

Проблемы с водоснабжением в Крыму начались в 2014 году после того, как он вошел в состав России. Ранее до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал обеспечивал Киев. После присоединения полуострова к РФ он был перекрыт украинскими властями.

С лета 2020 года из-за продолжительной засухи Евпаторию, Ялту, Симферополь и почти четыре десятка близлежащих населенных пунктов перевели на временный график подачи воды. Осенью 2020 года правительство РФ выделило на водоснабжение в Крыму почти 5 млрд руб., в марте 2021 года — еще 3 млрд. руб.

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