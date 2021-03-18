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12:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Страны G7 снова осудили присоединение Крыма к России

Главы МИДов Великобритании, США, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии выступили с совместным заявлением в связи с семилетием присоединения Крыма к России. Представители стран G7 подтвердили, что осуждают действия России, и выразили готовность продолжать вводить санкции против России.

Источник: Reuters

«G7 сохраняет приверженность курсу на введение санкций и продолжит поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Крым — это Украина», — сказано в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства председательствующей в G7 Великобритании.

По заявлению министров, попытки России легитимировать присоединение Крыма и Севастополя «не признаются и не будут признаны».

«Группа семи» также осудила дестабилизацию ситуации в Донецкой и Луганской областях. G7 исходит из того, что «Россия — сторона конфликта, а не медиатор», указано в заявлении. Группа обвинила Россию в нарушении принципов Минского соглашения, спонсировании вооруженных формирований и выдачу российского гражданства «сотням тысяч украинцев».

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«Мы призываем все стороны к соблюдению минских соглашений и подчеркиваем ответственность России за конструктивное взаимодействие в “нормандском формате” и Трехсторонней контактной группе», — заявили представители стран G7.

В числе мер по урегулированию конфликта, которые приветствует G7, в заявлении называются соглашение о прекращении огня от 27 июля 2020 года, а также усилия Франции и Германии как членов «нормандской четверки».

Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Украина и большинство стран мира считают полуостров незаконно оккупированным Россией. Накануне глава российского МИДа заявил, что Крым остается с Россией навсегда, и странам Запада не изменить ситуацию «ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения».

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