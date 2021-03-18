Страны G7 снова осудили присоединение Крыма к России

«G7 сохраняет приверженность курсу на введение санкций и продолжит поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Крым — это Украина», — сказано в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства председательствующей в G7 Великобритании.
По заявлению министров, попытки России легитимировать присоединение Крыма и Севастополя «не признаются и не будут признаны».
«Группа семи» также осудила дестабилизацию ситуации в Донецкой и Луганской областях. G7 исходит из того, что «Россия — сторона конфликта, а не медиатор», указано в заявлении. Группа обвинила Россию в нарушении принципов Минского соглашения, спонсировании вооруженных формирований и выдачу российского гражданства «сотням тысяч украинцев».
«Мы призываем все стороны к соблюдению минских соглашений и подчеркиваем ответственность России за конструктивное взаимодействие в “нормандском формате” и Трехсторонней контактной группе», — заявили представители стран G7.
В числе мер по урегулированию конфликта, которые приветствует G7, в заявлении называются соглашение о прекращении огня от 27 июля 2020 года, а также усилия Франции и Германии как членов «нормандской четверки».
Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Украина и большинство стран мира считают полуостров незаконно оккупированным Россией. Накануне глава российского МИДа заявил, что Крым остается с Россией навсегда, и странам Запада не изменить ситуацию «ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения».