Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
18Беспорядки в Испании
15:16 (мск), источник: ТАСС

Песков: полку имени Кадырова в случае претензий к «Новой газете» надо обращаться в суд

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полку имени Кадырова в случае претензий к «Новой газете» надо обращаться в суд, а опубликованное в соцсетях обращение к президенту России Владимиру Путину направлено не по адресу, заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в администрации президента не знакомы с самим обращением чеченских силовиков, но читали о нем в прессе.

Источник: Reuters

«Безусловно, оно [обращение] не по адресу, конечно. Если речь идет о публикации, и по мнению тех, кто записал это обращение, в публикации [представлена] искаженная информация, клевета, которая порочит честь и достоинство людей, существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и нужно задействовать», — указал представитель Кремля.

Новость
Эксперты заявили о высоких рисках отставки глав трех регионов

При этом он обратил внимание, что в юридической практике не существует использованного в указанном обращении понятия «информационная война». «Но существуют такие понятия как клевета, и оперировать нужно такими понятиями», — уверен Песков. «Кроме того, существуют возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ», — добавил он.

По его словам, «существует возможность оспаривать какие-то отдельные факты, материал целиком, предъявлять иск о защите чести и достоинства или о клевете редакции издания — это юридический подход».

Отвечая на вопрос, можно ли расценивать отдельные формулировки в видеообращении как угрозу для журналистов, Песков подчеркнул, что «безусловно, безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема, ничто не должно представлять угрозу журналистам». «Но в случае публикации клевета, конечно, должна преследоваться по закону», — добавил он.

Комментируя решение силовиков записать обращение именно к Путину, Песков указал, что «президент РФ не является судебным органом, не может принимать судебные решения, не может принимать иски в отношении редакции газеты».

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, смогло бы помочь разрешению ситуации ведомственное расследование Следственного комитета или специальных служб. «Я воздержусь от дальнейших комментариев», — сказал он.

Обращение силовиков

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о «казнях» в республике обратились к Путину с просьбой пресечь попытки оскорбления сотрудников подразделения. Соответствующее заявление было опубликовано на странице полка в Instagram. В заявлении в том числе говорится, что против полка «развернута самая настоящая информационная война, основным рупором которой является «Новая газета».

Материал о якобы «казнях» в Чечне был опубликован изданием 15 марта. Общественная палата Чечни, журналистское сообщество и чеченский омбудсмен заявили, что это клеветническая публикация, и обратились к президенту c просьбой защитить сотрудников органов правопорядка и прекратить «откровенно враждебную деятельность издания» по отношению к республике.

 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Путин ответил на слова Байдена в его адрес
Эксперт объяснил, сколько нужно денег, чтобы никогда не работать
СК попросили проверить песню Манижи для «Евровидения»
Популярная японская байкерша оказалась 50-летним мужчиной (фото)
Путин: США придется считаться с Россией
Американских фанатов удивили условия в российском футболе
Горячие темы на Авто
Интриги, расследования, показать что было...... 443
напугаю 302
Как-то так. (№2) 288
"Не понял 3". Точка. Можно и так тему назвать... Задумчевая... 208
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Дочь получила травму в школе 689
Ещё раз С праздником! Вторник, картинки. 580
Про воспитание детей и наши страхи 543
Картинки по вторникам. 539
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь