Песков: полку имени Кадырова в случае претензий к «Новой газете» надо обращаться в суд

«Безусловно, оно [обращение] не по адресу, конечно. Если речь идет о публикации, и по мнению тех, кто записал это обращение, в публикации [представлена] искаженная информация, клевета, которая порочит честь и достоинство людей, существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и нужно задействовать», — указал представитель Кремля.
При этом он обратил внимание, что в юридической практике не существует использованного в указанном обращении понятия «информационная война». «Но существуют такие понятия как клевета, и оперировать нужно такими понятиями», — уверен Песков. «Кроме того, существуют возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ», — добавил он.
По его словам, «существует возможность оспаривать какие-то отдельные факты, материал целиком, предъявлять иск о защите чести и достоинства или о клевете редакции издания — это юридический подход».
Отвечая на вопрос, можно ли расценивать отдельные формулировки в видеообращении как угрозу для журналистов, Песков подчеркнул, что «безусловно, безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема, ничто не должно представлять угрозу журналистам». «Но в случае публикации клевета, конечно, должна преследоваться по закону», — добавил он.
Комментируя решение силовиков записать обращение именно к Путину, Песков указал, что «президент РФ не является судебным органом, не может принимать судебные решения, не может принимать иски в отношении редакции газеты».
Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, смогло бы помочь разрешению ситуации ведомственное расследование Следственного комитета или специальных служб. «Я воздержусь от дальнейших комментариев», — сказал он.
Ранее стало известно, что бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о «казнях» в республике обратились к Путину с просьбой пресечь попытки оскорбления сотрудников подразделения. Соответствующее заявление было опубликовано на странице полка в Instagram. В заявлении в том числе говорится, что против полка «развернута самая настоящая информационная война, основным рупором которой является «Новая газета».
Материал о якобы «казнях» в Чечне был опубликован изданием 15 марта. Общественная палата Чечни, журналистское сообщество и чеченский омбудсмен заявили, что это клеветническая публикация, и обратились к президенту c просьбой защитить сотрудников органов правопорядка и прекратить «откровенно враждебную деятельность издания» по отношению к республике.
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