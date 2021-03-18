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13:48 (мск), источник: Известия

Песков прокомментировал заявление Байдена в адрес Путина

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес главы России говорят о том, что американский лидер не намерен налаживать отношения с РФ. Об этом в четверг, 18 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters
Я бы не был многословным, реагируя на это, скажу только, что это очень плохие высказывания президента США, он однозначно не хочет налаживать отношений с нашей страной, дальше будем исходить именно из этого.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
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Песков также прокомментировал приглашение российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова обратно в Москву. По его словам, дипломатический представитель был приглашен для консультации по поводу ревизии российско-американских отношений.

«Мне в настоящий момент нечего добавить по этой теме. Абсолютно понятно, как подобные события повлияют на данную сферу», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможном разрыве дипломатических отношений.

Пояснять заявление пресс-секретарь президента РФ отказался.

Ранее, 17 марта, Москва пригласила Антонова на консультации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она отметила, что новая администрация США находится у власти почти два месяца и это подходящий повод оценить, «что у команды Байдена (президента США Джо Байдена — Ред.) получается, а что не очень».

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В тот же день Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США. Такое заявление он сделал в интервью телекомпании ABC News. Ведущий спросил, какая у него была реакция на доклад Национальной разведки США о вмешательстве России в выборы. Так, в документе среди прочего указывалось, что якобы российские власти «распорядились провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии».

В Москве данными заявлениями американского лидера возмутились. Так, в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». Как заявил Дмитрий Песков, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что линия, выбранная американской администрацией, «не добавляет шансов на нормализацию отношений» и ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений целиком и полностью лежит на США.

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